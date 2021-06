Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kleine Brände in Waldstück

Ludwigshafen (ots)

Am 13.06.2021, gegen 11:45 Uhr, wurde von Zeugen ein Brand im Bereich eines Waldstücks in der Straße Am Weidenschlag gemeldet. Vor Ort konnten insgesamt 20 kleine Brandflächen im Abstand von mehreren Metern festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell