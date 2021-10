Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrtsunfall

Aalen (ots)

Ilshofen-Söllbot - Vorfahrtsunfall

Am Freitag gegen 17:00 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit einem Ford Transit auf der Landesstraße 1042 von Obersteinach in Richtung Nesselbach. In Söllbot wurde ihm die Vorfahrt durch den 37-jährigen Fahrer eines PKW VW genommen, der die Landesstraße von der Ortsmitte kommend, kreuzen wollte. Es kam zur Kollision bei der ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstand.

