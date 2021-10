Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rudersberg-Mannenberg: Feuer im Heizraum

Aalen (ots)

Die örtliche Feuerwehr war am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr zu einem Löscheinsatz in die Kohlwaldstraße mit 9 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften ausgerückt. Dort war in einem Einfamilienhaus der Heizraum und das darin gelagertes Brennholz in Brand geraten. Als die Bewohner durch den Qualm auf die Gefahrenlage aufmerksam geworden sind, hatten sie umgehend die Rettungskräfte alarmiert. So konnte Schlimmeres vermieden und das Feuer gelöscht werden. Es entstand letztlich Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der Rettungsdienst war am Brandort mit einem Notarztwagen, einem Rettungswagen sowie einem Leitfahrzeug zugegen. Sie sorgten sich um zwei Bewohner des Einfamilienhauses, die vermutlich eine Rauchgasvergiftung erlitten und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell