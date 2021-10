Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Korrekturmeldung zu Auffahrunfall Grafenbergtunnel (08.10.2021, 9.25 Uhr)

Schorndorf: (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereigneten sich Auffahrunfälle im Grafenbergtunnel, bei dem insgesamt sieben Fahrzeug beschädigt wurden. Zunächst war gegen 16.30 Uhr ein 76-jährige Fahrer eines Pkw Skoda auf der B 29 in Richtung Aalen gefahren, als sich der Verkehr im Grafenbergtunnel staute. Der Autofahrer konnte auf der linken Fahrspur nicht mehr anhalten und fuhr auf einen Pkw Peugeot einer 19-jährigen Autofahrerin auf. Zwei weitere nachfolgende Autofahrer, zunächst ein 37-jähriger Mercedesfahrer und in der Folge ein 44-jähriger Opel-Fahrer konnten auch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in die Unfallstelle. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Unfallschäden belaufen sich hier auf ca. 10.000 Euro.

Kurze Zeit später ereignete sich im Tunnel ein Folgeunfall. Ein 26-jähriger Golf-Fahrer fuhr bei stockendem Verkehr infolge Unachtsamkeit auf einen Pkw Seat hinten auf. Zudem streifte der Unfallverursacher noch einen Pkw Ford und beschädigte diesen. Bei diesem Unfall entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell