POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Schorndorf: Unfall im Grafenbergtunnel

Am Donnerstagabend gegen 16.30 Uhr ereignete sich bei Feierabendverkehr im Grafenbergtunnel ein Auffahrunfall. Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die B29 in Richtung Aalen, als sich der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen staute. Dies erkannte sie zu spät und fuhr auf einen Pkw Peugeot auf und schob diesen noch auf einen Mercedes Citan auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 57-jähriger Fahrer eines VW Busses befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr die Kleinfeldstraße und wollte in die Rommelshauser Straße einbiegen. Als er dort einbog, stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes-Sprinter zusammen. Die Schadenssumme wurde auf 3000 Euro beziffert.

Backnang: Unfall beim Spurwechsel

Ein 56-jähriger Fahrer eines Porsche Cayenne verursachte am Donnerstagnachmittag beim Spurwechsel einen Unfall. Er befuhr gegen 16.30 Uhr die B 14 von der Anschlussstelle Nellmersbach in Richtung Waldrems und stieß seitlich mit einem neben ihm fahrenden Lkw zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiesenstraße einen geparkten Dacia und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Aufgefahren

Rund 5500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Welzheimer Straße. Eine 51 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Renault eines 64-Jährigen auf.

