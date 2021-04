Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Anhänger samt Stromaggregat - Baggerschaufel gestohlen

Fulda (ots)

Diebstahl von Anhänger samt Stromaggregat

Petersberg - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (12.04.) in der Straße "Eichzagel" einen mittels Anhängerschloss gesicherten Anhänger samt QAS40 Stromaggregat. Der Anhänger war in der Tatnacht neben einem Arbeitscontainer einer Baustellenfirma abgestellt und dort an den Strom angeschlossen. Die Tatverdächtigen zogen den Stecker des Aggregats, öffneten das Anhängerschloss und entwendeten das Aggregat im Wert von circa 22.000 Euro samt des rund 4.500 Euro teuren Hängers. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro an dem Anhängerkupplungsschloss. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baggerschaufel gestohlen

Flieden - In der Zeit von Donnerstagnachmittag (08.04) bis Montagmorgen (12.04.) entwendeten unbekannte Täter in einem Wendehammer, zwischen der A66 und der Bahntrasse in Höhe Flieden-Adenmühle, eine 100 Kilogramm schwere Schwenkschaufel eines Minibaggers der Marke "Kubota". Wie die Täter das schwere Diebesgut im Wert von rund 500 Euro abtransportierten ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell