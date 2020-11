Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Jugendliche griffen Zwölfjährigen an

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Donnerstagabend vergangener Woche wurde ein 12-Jähriger an der Ecke Ertmannstraße/Ertmannplatz von drei Unbekannten angegriffen. Der Junge fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Tretroller an dem dortigen Spielplatz vorbei, als sich ihm drei Jugendliche in den Weg stellten. Einer der etwa 16 bis 18 Jahre alten Typen schubste das Kind zunächst vom Roller und trat den am Boden liegenden 12-Jährigen in den Bauch. Danach stellte der Täter einen Fuß auf den Brustkorb des Jungen und hinderte diesen so am Aufstehen. Ein Begleiter nahm sich währenddessen den Roller des Kindes und fuhr damit umher. Der dritte Unbekannte sah sich das Treiben an und lachte. Als nach ein paar Minuten dann ein Auto die Straße entlangfuhr, lief das Trio in unbekannte Richtung davon. Alle drei Personen waren um die 180cm groß und trugen schwarze Jacken. Der Haupttäter trug zudem ein weißes Basecap, der zweite Täter hatte eine schwarze Bauchtasche dabei. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3103 oder -2215.

