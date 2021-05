Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht, Aldi-Parkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am Morgen des 06.05.2021 ereignete sich zwischen 08:15 Uhr und 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Kundenparkplatz des ALDI im Gewerbegebiet "Michelswiese" in Georg-Weierbach. Ein Kunde parkte seinen PKW, einen älteren BMW in dunkelrot, in Queraufstellung auf dem Parkplatz. In seiner Abwesenheit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den BMW des Geschädigten im Bereich des linken Kotflügels und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Bislang sind keine Angaben über ein Tatfahrzeug bekannt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugenhinweise über das Tatgeschehen und/oder ein beteiligtes Tatfahrzeug, können bei der Polizei Idar-Oberstein unter der bekannten Telefonnummer oder per E-Mail eingehen.

