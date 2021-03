Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Fahrradfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer wurde am Montagmittag von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 69-Jährige radelte gegen 13 Uhr auf der Hindenburgstraße. Der 27 Jahre alte Fahrer eines Fords bog zeitgleich aus der Kastellstraße nach links in die Hindenburgstraße ab und übersah dabei den dort in die Pedale tretenden 69-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der der Fahrradfahrer leichte Verletzungen davontrug. Am Fahrrad und dem Ford entstanden Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro.

