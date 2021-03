Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Langenbrettach-Brettach: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Montagnachmittag kollidierten drei Fahrzeuge auf der Landstraße bei Langenbrettach-Brettach. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi die Landstraße 1088 zwischen Neuenstadt am Kocher und Langenbrettach-Brettach. Als der Fahrer die Geschwindigkeit seines Wagens verringerte um abzubiegen, bremste der hinter ihm fahrende 52-Jährige seinen Ford ebenfalls ab. Ein weiterer 80-jähriger Autofahrer übersah dies scheinbar, fuhr mit seinem Mercedes auf den mittleren Wagen vor ihm auf und schob diesen gegen das vorderste Auto. Durch den Unfall wurden der Ford- und der Audi-Fahrer leicht verletzt. Zusätzlich wurden die vier Mitfahrer in dem Audi und dem Ford leicht verletzt. Es entstand Sachsachen in Höhe von 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße komplett gesperrt.

