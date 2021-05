Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Kell am See (ots)

Einen Schaden verursachte ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer an einem geparkten LKW mit Anhänger auf einem in der Gemarkung Kell am See Fahrtrichtung Zerf an der Hunsrückhöhenstraße(B 407) gelegenen Parkplatz. Der LKW war am Dienstag, 04.05.2021, zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr dort abgestellt. Vermutlich beim Rangieren bzw. Rückwärtsfahren ist der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, bei dem es sich ebenfalls um einen LKW gehandelt haben dürfte, aufgefahren. Dabei entstand an der Hecktür des Anhängers Sachschaden, der auf ca. 3000 Euro geschätzt wird. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-91510 oder per mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

