POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand nach Unfallflucht, Fahrrad entwendet, Unfallflucht

Gerabronn: Nach Unfallflucht Widerstand geleistet

Am Donnerstagnacht gegen 23:30 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem nicht zugelassenen BMW von der Seestraße in die Jahnstraße ein. Hierbei verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gebüsch. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Anschließend entfernte sich der Mann ohne sein Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Identität des 22-jährigen Unfallverursachers festgestellt werden. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass dieser zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der 22-Jährige konnte in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Er zeigte sich unkooperativ und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 22-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Ein Dieb entwendete am Donnerstagvormittag zwischen 09:50 Uhr und 10:00 Uhr ein schwarzes Mountainbike vor einem Ladengeschäft in der Wilhelmstraße. Das Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro war zu diesem Zeitpunkt dort abgestellt und nicht verschlossen. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Crailsheim: Pkw beschädigt und geflüchtet

Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstagnachmittag zwischen 16:45 Uhr und 17:35 Uhr an einem geparkten Audi auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wolfgangstraße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

