POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Kernen im Remstal: Rollerfahrer flüchtete vor Polizei und stürzte

Eine Polizeistreife wollte am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Kappelbergstraße den Fahrer eines Mofa-Rollers zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Der Streifenwagen folgte dem Rollerfahrer und gab ihm optische Anhaltesignale. Diese wurden von dem Zweiradfahrer beharrlich ignoriert. Er bog in der Folge mehrmals ab und fuhr in einen Verbindungsweg ein, der von dem Streifenwagen nicht befahren werden konnte. Der Mofa-Fahrer flüchtete, bog am Ende dieses Wegs ohne auf den Verkehr zu achten wieder auf die Kappelbergstraße ein und stieß dort mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw BMW zusammen. Der 15-jährige Mofa-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein am Verbindungsweg zwischen Stetten und Stettener Straße in Fellbach geparkter Pkw der Marke Chevrolet wurde am Donnerstag bei einem Unfall beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer streifte das geparkte Auto beim Vorbeifahren und verursachte dabei ca. 3000 Euro Sachschaden. Die Polizei Fellbach hat nun die Ermittlungen nach dem geflüchteten Unfallverursacher übernommen und bittet unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

