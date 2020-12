Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Sonnenstudio

AsbachAsbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei Straßenhaus um 02:31 Uhr von einem Anwohner des Sonnenstudios in der Honnefer Straße in Asbach über einen aktuellen Einbruch informiert. Der Mitteiler ist durch einen lauten Knall wach geworden und konnte beobachten, wie zwei Täter durch eine eingeschlagene Seitenscheibe einsteigen. Kurze Zeit später flüchteten sie fußläufig in das angrenzende Wohngebiet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

