Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Oberrot: Von Fahrbahn abgekommen

Mit zumindest leichten Verletzungen musste eine 19-Jährige am Donnerstagmorgen nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die junge Frau befuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die L1054 zwischen Oberrot-Hohenhardtsweiler und Rosengarten. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab, wobei sie mit ihrem Fiesta letztlich auf dem Dach landete. An diesem entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell