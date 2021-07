Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hochwertige Kompletträder entwendet - Beschädigte Autos - Einbruch - Unfälle

Murrhardt: In Vereinsheim eingebrochen

In Kirchenkirnberg sind Unbekannte in der Straße Spielhof in das dortige Vereinsheim des örtlichen Sportvereins eingebrochen. Die Eindringlinge drangen über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten es. Bislang ist davon auszugehen, dass nichts entwendet wurde. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zur Tat, die in der Nacht zum Mittwoch verübt wurde, nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

In der Stuttgarter Straße ereignete sich am Dienstag auf dem Kundenparkplatz eines Elektrofachmarkts eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen Mercedes und verursachte an diesem ca. 2000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und auf den geflüchteten Autofahrer erbittet nun die Polizei in Backnang und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallfluchten

Ein unbekannter Autofahrer stieß am Mittwoch in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr in der Bahnhofstraße gegen einen dort stehenden Pkw Seat. Dieser wurde dabei am Fahrzeugheck erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete ohne den Unfall zu melden. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 10 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer stieß bei den Parkplätzen zu einem Therapiezentrum in der Hinteren Straße gegen einen geparkten Opel Crossland X und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal: Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Gegen einen 23-jährigen Fahrradfahrer wurde von der Polizei Fellbach am Donnerstag ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann wurde gegen 1.50 Uhr in der Karlstraße kontrolliert. Dabei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass er unter Drogeneinfluss stand. Zudem konnte bei der Person geringe Mengen an Rauschgift aufgefunden werden. Die verbotenen Substanzen wurden von der Polizei sichergestellt und ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Welzheim: Reifen zerstochen

Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr wurde der vordere rechte Reifen eines in der Wilhelmstraße geparkten Renault mutwillig zerstochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Plüderhausen: Beim Ausparken Unfall verursacht

Ein 69 Jahre alter KIA-Fahrer fuhr am Mittwoch kurz nach 12 Uhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Hauptstraße und übersah hierbei den Opel einer 31-Jährigen, die die Straße entlangfuhr. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 6000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Motorhaube zerkratzt

In der Nacht auf Mittwoch zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens wurde die Motorhaube eines Opel, der zu diesem Zeitpunkt im Rehhaldenweg abgestellt war, zerkratzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Backnang: Kompletträder entwendet

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 18:15 Uhr und Dienstagmorgen, 6:10 Uhr begaben sich bisher unbekannte Diebe auf das Areal eines Autohauses in der Weissacher Straße. Anschließend wurden fünf dort abgestellte Pkw vom Hersteller Audi mittels Pflastersteinen aufgebockt und die Räder abmontiert. Zudem hebelten die Täter ein Fenster der dortigen Werkstatt auf, aus dieser wurde nach bisherigem Kenntnisstand aber nichts entwendet. Der Wert der insgesamt 20 entwendeten Kompletträder beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 mit der Kriminalpolizei Waiblingen in Verbindung zu setzen.

