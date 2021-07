Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall zwischen Pkw und Motorradfahrer Am Mittwochabend gegen 17:20 Uhr war ein 23-jähriger Ford-Fahrer auf einem Gemeindeverbindungsweg von Gersbach in Richtung Birkelbach unterwegs. Dabei kam ihm ein 17-jähriger Motorradfahrer entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahn versuchten beide Fahrer nach rechts auszuweichen, dabei stürzte der Motorradfahrer aufgrund des rutschigen Untergrunds und verletzte sich leicht. Das Motorrad kollidierte mit dem Ford, dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwochmittag gegen 12 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault in der Beuerlbacher Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

