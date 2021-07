Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwerer Unfall bei Bopfingen

Aalen (ots)

Bopfingen: Unfall auf der B29

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B29 zwischen Trochtelfingen und Pflaumloch. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Pflaumloch. Kurz vor Pflaumloch kam er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommen Lkw zusammen. Der Lkw kippte durch den Zusammenstoß auf die Seite und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die B29 war zur Unfallaufnahme und bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten bis ca. 21:15 Uhr gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Bopfingen war eine örtliche Umleitung eingerichtet.

