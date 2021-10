Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Omnibus contra Pkw

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Neustadter Hauptstraße zwischen einem Omnibus und einem Pkw. Eine 56 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte gegen 14:45 Uhr am Bus, der zu diesem Zeitpunkt in einer Haltestelle stand, vorbeifahren, als der 31 Jahre alte Busfahrer wieder auf die Fahrbahn wechselte. Anschließend kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Sowohl am Bus, als auch am Pkw entstand Sachschaden, Verletzte gab es aber zum Glück nicht.

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Eine 81 Jahre alte VW-Fahrerin bog am Mittwochnachmittag gegen 15:20 Uhr von der Luitgardstraße auf die Poststraße ab und übersah hierbei eine 18-jährige Ford-Fahrerin, welche die Poststraße entlangfuhr. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Waiblingen: Von Straße abgekommen

Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 12:20 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Backnang entlang. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam er kurz vor dem Teiler B14 / B29 nach rechts von der Fahrbahn ab und letztlich im Grünstreifen neben der Straße zum Stehen. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell