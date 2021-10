Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Erheblicher Schaden durch Farbschmierereien

Innerhalb der letzten Wochen wurden im Bereich Schwäbisch Gmünd mehrere Farbschmierereien festgestellt. So konnte am 04.10. festgestellt werden, dass bislang unbekannte Vandalen in der Pleuer Passage am Bahnhof mehrere Wände und Türen mittels schwarzer Farbe besprühten. In der Ledergasse wurde ein Verkehrszeichen mit schwarzer Farbe besprüht und in der Robert-von-Ostertag-Straße an der Josenbrücke wurde eine Tür beschmiert. Der hierbei entstandene Schaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Am 27.09. wurden großflächige Farbschmierereien in Hussenhofen an der Birkhofbrücke, auf Höhe des dortigen Supermarktes, festgestellt. Da dort aufgrund der Reinigung zusätzlich die Bahnstrecke gesperrt werden musste, wird der Schaden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit

Am heutigen Mittwochvormittag kam es in der Pfitzerstraße zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Infolge von Unachtsamkeit fuhr eine 68-jährige BMW Fahrerin auf den Audi einer 27-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell