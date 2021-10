Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Obersontheim: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Am Dienstagabend gegen 17:40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Ford-Fahrer die Haller Straße aus Ummenhofen kommend. Als der 61-Jährige nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer bog am Dienstagabend gegen 17:40 Uhr von der Dr.-Max-Bühler-Straße nach links in die Straße Am Heidsee ein. Dabei prallte er mit einem 68-jährigen Radfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der Autobahn A6 kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr den linken Fahrtstreifen der BAB 6 in Richtung Nürnberg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern. Die 40-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sie sich schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell