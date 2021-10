Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug machte sich selbständig - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren - 4500 Euro Sachschaden

Mit ihrem Ford Fiesta fuhr eine 26-Jährige am Dienstag kurz vor 17.30 Uhr in der Friedrichstraße auf einen stehenden Volvo eines 54-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Aalen: Aufgefahren II

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Straße Rötenberg ereignete. Eigenen Angaben zufolge musste eine 47-Jährige ihren Audi aufgrund eines die Fahrbahn querenden Tieres abbremsen. Der ihr nachfolgende Fahrer eines Audi A3 erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die 47-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen; der 20 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt.

Essingen-Dauerwang: Feuerwehreinsatz

Mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr zu einem Brand nach Essingen aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 47-Jähriger einen größeren Stapel Holzpaletten verbrannt hatte. Die Feuerwehr ließ das Feuer unter Beobachtung niederbrennen.

Ellwangen: Mangelnder Sicherheitsabstand führte zu Unfall

Beim Kreisverkehr Neunheim musste ein 43-Jähriger seinen VW am Dienstagmittag gegen 13 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 16-jähriger KTM-Fahrer, der einen zu geringen Sicherheitsabstand hatte, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Zweirad auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 2220 zwischen Muckental und Eigenzell erfasste ein 43-Järhiger am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr mit seinem Mercedes Benz ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall des Tieres entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Ellwangen: Wildunfall II

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem weiteren Wildunfall am gestrigen Dienstag entstand. Gegen 4 Uhr am frühen Morgen erfasste ein 50-Jähriger mit seinem Hyundai auf der B 29 in Fahrtrichtung Bopfingen ein Wildschwein, welches bei dem Unfall getötet wurde.

Heubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Landesstraße 1162 zwischen Bartholomä und Heubach kam ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes Benz AMG am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug kam neben der Fahrbahn auf der Grünfläche zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Auf rund 4000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den eine 33-Jährige am Dienstagnachmittag verursachte. Kurz nach 17 Uhr stellte sie ihren Nissan im Turniergraben ab. Weil sie den Pkw offenbar nicht ausreichend abgesichert hatte, machte dieser sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Hyundai.

