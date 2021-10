Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW zerkratzt - Holzdiebstahl - Farbschmierereien - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Frankenhardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag zwischen 09:40 Uhr und 10.30 Uhr wurde in der Crailsheimer Straße ein Mercedes, welcher auf dem Kundenparkplatz einer Arztpraxis abgestellt war, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Das Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961 9300) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Wasseralfingen: Auffahrunfall mit geringem Sachschaden

Am Dienstag früh um 07:20 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen an der Anschlussstelle Affalterried zu einem Auffahrunfall mit geringem Sachschaden. Bei stockendem Verkehr übersah ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, dass die vorausfahrende 40-jährige VW Golf-Lenkerin anhalten musste und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Essingen: Farbschmierereien

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, wurde ein Gewächshaus einer Gärtnerei in der Straße Lehbach mit Farbe beschädigt. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Abtsgmünd: Holzdiebstahl

Zwischen Dienstag, 28.09. und Dienstag, 05.10.21 wurden in Pommertsweiler im Gewann Weiherfeld, direkt neben der Verbindungsstraße nach Altweiher, etwa 2 bis 3 Festmeter Pappelholz, welches in Meterstücke gespalten war, sowie mehrere Sandsäcke zum Beschweren der Abdeckfolie entwendet. Hinweise auf den oder die Diebe nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Iggingen: PKW zerkratzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Sonnenrainstraße ein dort geparkter VW Golf durch einen bislang unbekannten Vandalen zerkratzt. Auf dem hinteren rechten Kotflügel wurde der Buchstabe M eingeritzt. Der Schaden auf der kompletten Beifahrerseite wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell