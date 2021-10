Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Auto beschädigt

Aalen (ots)

Korb: 8000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Montag gegen 11:35 Uhr vom Fahrbahnrand in der Steinstraße anfahren und übersah hierbei einen von hinten kommenden Honda eines 52-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Weinstadt: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Unterführung

Zwei Leichtverletzte sowie rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in der Poststraße am Montagvormittag gegen 10:50 Uhr. Ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr die Bahnunterführung und streifte hierbei die Decke der Unterführung. Bei der anschließend durchgeführten Vollbremsung zogen sich die beiden 26 und 29 Jahre alten Mitfahrer im Lkw leichte Verletzungen zu.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag auf einem Parkplatz in der Steinbeisstraße einen geparkten Nissan Micra und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 20:10 Uhr an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße Mendelssohnstraße / Lukas-Cranach-Weg. Ein 60 Jahre alter VW-Fahrer missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 24-jährigen VW-Fahrers und verursachte hierdurch den Verkehrsunfall. Glück im Unglück - es blieb beim Blechschaden, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schorndorf: Auto beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Moserstraße wurde am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein beschädigtes Auto feststellt. Die Lackierung des Pkw VW war erheblich zerkratzt sowie die Reifen luftleer. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet nun unter Tel. 07181/2040 um Zeugenhinweise.

