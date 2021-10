Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Unfall auf Bundesstraße

Schorndorf: (ots)

Beim Auffahren auf die Bundesstraße 29 ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr gegen 6.20 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-West den Beschleunigungsstreifen in Richtung Stuttgart. Dabei erkannte er zu spät, dass zwei vorausfahrende Autos verkehrsbedingt anhielten. Der 57-Jährige fuhr daraufhin auf einen Pkw Opel Crossland auf und schob diesen noch auf einen davorstehenden Pkw Ford auf. Hier wurde die Opel-Fahrerin schwer und die 27-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt. Beide wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den drei Pkw, die alle nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Räumung und Säuberung der Unfallstelle dauert derzeit noch an (Stand 8.15 Uhr). Die Unfallstelle ist einspurig passierbar. Der Rückstau im Berufsverkehr betrug bis zu 7 km.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell