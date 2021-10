Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Maisfeld beschädigt - Auseinandersetzung vor Gaststätte - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Aalen (ots)

Berglen-Öschelbronn: Maisfeld beschädigt

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen befuhr ein bisher unbekannter Täter ein Maisfeld südlich der L1120 bei Öschelbronn und richtete hierdurch Sachschaden von über 1000 Euro an. Zeugenhinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Auseinandersetzung vor Gaststätte - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag gegen 02:15 kam es vor einer Gaststätte im Bereich Heinrich-Küderli-Straße / Mayenner Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Diese verlagerte sich anschließend in den Bereich des Stauferschulzentrums, wo letztlich zwei Männer mehrfach auf ihren 42-jährigen Kontrahenten eingeschlagen und eingetreten und ihm den Geldbeutel entwendet haben sollen.

Bei einem der beiden Männer soll es sich um einen "Giovanni" handeln, dieser wird als Ende 20 / Anfang 30 beschrieben, er soll etwa 170 cm groß sein und eine kräftige Statur haben (ca. 80 kg). Zur Tatzeit soll er eine weiße Schildmütze, mit dem Schild nach hinten, getragen haben. Der andere Mann soll lockige, dunkle, seitlich abrasierte Haare sowie dunkle Augen haben. Der Geschädigte beschrieb ihn als südländischen Typ, etwa 25 Jahre alt und ca. 170 cm groß und schlank.

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht nun dringend Zeugen, die den Vorfall in der Nacht beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 bei der Kripo zu melden.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 26-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Montag gegen 9.20 Uhr die B 14 in Richtung Maubach. Als sie nach der Einmündung zur Heinrich-Herz-Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, stieß sie gegen den Anhänger eines dort fahrenden Lkw. Am Auto entstand dabei ca. 5000 Euro Sachschaden. Da es nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt. Während den Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell