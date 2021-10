Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrtsunfall, Getränkeautomat beschädigt

Aalen (ots)

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Ein 80-jähriger Porsche-Fahrer wollte am Montagvormittag gegen 08:55 Uhr vom Kocherweg kommend nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 57-jährige Audi-Fahrerin, welche von rechts kommend auf der Raiffeisenstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro entstand.

Obersontheim: Getränkeautomat beschädigt

Zwischen Samstagabend 21 Uhr und Montagvormittag 09 Uhr beschädigte ein Vandale einen Getränkeautomaten an der Irene-Kärcher-Straße. Dadurch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250 Euro, indem er die Scheibe des Automaten beschädigte. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

