Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landesstraße (L) 401: Rollerfahrer (54) bei Kollision mit Pkw tödlich verletzt

Hannover (ots)

Am Freitag, 09.07.2021, hat ein 25 Jahre alter VW-Fahrer auf der L 401 zwischen Leveste und Langreder auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte ein 54-jähriger Roller-Fahrer frontal gegen die hintere Tür der Fahrerseite des Pkw und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Am Abend erlag er seinen Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der 25-Jährige mit seinem VW Golf gegen 13:10 Uhr aus Leveste kommend in Richtung Langreder unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte ein 54-jähriger Roller-Fahrer frontal gegen die hintere Tür der Fahrerseite des Pkw. Der 54-Jährige aus Barsinghausen wurde bei der Kollision lebensgefährlich verletzt. Er musste vor Ort reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen. Dort erlag er am Abend seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die Landesstraße 401 voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

