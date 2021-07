Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Nord: Leerstehende Wohnung samt Drogenplantage brennt aus

Hannover (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes eines Heizlüfters ist am Freitag, 09.07.2021, gegen 00:30 Uhr ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Zeugen meldeten das Feuer in der Noltestraße, nachdem schwarzer Rauch aus den Fenstern schlug. In der unbewohnten Wohnung fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eine abgebrannte Indoor-Plantage mit Hanfpflanzen.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover bemerkten Passanten sowie eine Anwohnerin im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord, wie nachts gegen 00:30 Uhr schwarzer Rauch aus einer Wohnung in der Noltestraße drang. Sie setzten einen Notruf bei der Feuerwehr ab. Im Rahmen des Einsatzes wurden keine Personen in der Wohnung angetroffen. Diese ist derzeit offenbar unbewohnt, sie wurde jedoch von einer unbekannten Person für die Züchtung von Hanfpflanzen genutzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort inklusive der Indoor-Plantage. Diese besteht aus einem Anbauzelt mit mehr als 150 nunmehr verbrannten Pflanzen. Die Ermittlungen zu dem Wohnungsnutzer und mutmaßlichen Eigentümer der Cannabispflanzen wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln dauern an. /nzj, nash

