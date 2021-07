Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unbekannte Täter entwenden elektrisches Spezial-Dreirad

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Mittwoch, den 14.07.2021, ereignete sich in der Straße Nordring der Diebstahl eines speziellen Elektrodreirades. Der 57-jährige Besitzer stellte sein weißes Rad der Marke Pfautec gegen 21:30 Uhr für kurze Zeit ungesichert im Eingangsbereich seines Wohnhauses ab um Einkäufe hineinzubringen. Als er dann nach wenigen Minuten zu seinem Rad zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort. Der Stadthäger ist aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung auf das rund 4.000EUR teure Spezialrad angewiesen. Er erstatte Anzeige bei der Polizei in Stadthagen. Diese bittet Zeugen die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des elektrischen Dreirades geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden. Das auffällige Elektrodreirad hat einen weißen Rahmen, einen schwarzen Fahrradkorb zwischen den beiden Hinterrädern und einen tiefen Einstieg. Auf dem Rahmen ist der Name der Herstellerfirma "pfautec" in schwarzer Schrift aufgebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell