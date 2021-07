Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an Garage

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag auf Dienstag, 19.-20.07.2021, zwischen ca. 22.00 Uhr und 07.30 Uhr eine freistehende Garage an der Glatzer Straße in Stadthagen beschädigt, indem sie das Garagentor großflächig mittels roter Farbe besprüht haben. Das Polizeikommissariat Stadthagen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Tathinweise geben können, sich unter Tel. (05721) 400 40 zu melden.

