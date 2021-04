Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Couragierte Zeugen stellen betrunkenen Täter nach Einbrüchen in Bäckerei und Apotheke

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zwei couragierten Zeugen ist es zu verdanken, dass in der Nacht zum heutigen Dienstag ein Einbrecher in der Kasseler Friedrich-Ebert-Straße auf frischer Tat festgenommen werden konnte. Der erheblich alkoholisierte Mann, bei dem ein Atemalkoholtest später knapp 3,5 Promille ergab, war vor dem Einbruchsversuch in eine Apotheke offenbar bereits in eine nahegelegene Bäckerei eingestiegen. Gegen ihn wird nun wegen zweifachen Einbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Die beiden Zeugen hatten den Einbruch in die Bäckerei nahe der Westendstraße gegen 00:45 Uhr entdeckt und zwei unbekannte Männer flüchten sehen. Die sofort alarmierten Polizisten des Reviers Mitte stellten fest, dass die Scheibe der Eingangstür mit einem Pflanzstein eingeworfen worden war. Beute hatten die Täter nach bisherigem Ermittlungsstand nicht gemacht, dafür aber mit ihrem Vorgehen einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Noch während die Streife am Tatort die Anzeige aufnahm, wurden die gleichen Zeugen auf ihrem Heimweg auf den Einbruchsversuch in die nur 150 Meter entfernte Apotheke aufmerksam. Dort ertappten sie den zuvor geflüchteten 21-Jährigen, der mit einer Glasflasche und einer Holzpalette vergeblich versuchte, eine Hintertür aus Sicherheitsglas einzuschlagen. Die Zeugen griffen beherzt ein, indem sie den Einbrecher stellten und bis zum Eintreffen der Polizisten festhielten. Seinem Komplizen gelang hingegen die Flucht. Da sich der festgenommene Mann aus Kassel aufgrund seiner Alkoholisierung kaum auf den Beinen halten konnte, brachten ihn die Beamten anschließend zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle im Polizeipräsidium. Dort entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den geflüchteten Komplizen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

