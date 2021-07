Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugteile entwendet

Bückeburg (ots)

(ma) Von zwei Fahrzeugen eines Bückeburger Automobilhauses sind von Montag bis Mittwoch mehrere Fahrzeugteile abgebaut und entwendet worden. Das geschädigte Unternehmen aus der Kreuzbreite hatte die zwei Fahrzeuge im Nahbereich des Betriebsgeländes an der Straße abgestellt. Bei einer Überprüfung am Mittwoch stellte man zunächst fest, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. An den Autos wurden die Katalysatoren, Steuergeräte, Temperaturfühler und Sensoren entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell