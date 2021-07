Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Hinweis zur Pressemeldung für den Landkreis Vechta am heutigen Vormittag

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta Vechta - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 17. Juli 2021, kam es um 07.50 Uhr in der Großen Straße auf dem Bürgersteig vor der Barena zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 33-Jährigen aus Steinfeld, welcher gemeinsam mit dem späteren Täter zunächst Gast in der entsprechenden Lokalität gewesen war: Nach zunächst verbalen Streitigkeiten mit Mitarbeitern der Security schlug der bislang unbekannter Täter mit einem sog. Nunchaku grundlos auf den 33-Jährigen ein. Dieser wurde hierdurch verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Täter floh fußläufig in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß - ca. 30 - 40 Jahre - normale Statur - südländische Nationalität - gute Deutschkenntnisse

Der Täter trug bei Tatbegehung ein Cappy und einen Brustgürtel, in dem sich das Nunchaku befand. Hierbei handelt es sich um zwei Stöcke, die mit einer Kette verbunden sind. Nunchakus sind verbotene Waffen im Sinne des Waffengesetzes, das heißt, jeglicher Umgang damit ist verboten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

