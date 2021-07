Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Juni 2021, 15.00 Uhr, und Sonntag, 18. Juli 2021, 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines in der Bahnhofstraße vor der dortigen Spielothek abgestellten PKW einer 19-Jährigen aus Cloppenburg. Das entwendete Kennzeichen lautet: CLP-FA 228. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cappeln OT Elsten - Diebstahl aus Scheune

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Juli 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, 18. Juli 2021, 08.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Straße Zur Burg in eine Scheune eines älteren Ehepaares (83 und 81 Jahre) aus Cappeln ein und entwendeten mehrere Gegenstände, u.a. ein

- ein schwarzes Kalkhoff Damen-E-Bike, - ein schwarzes Kalkhoff Damen-E-Bike Agattu Impulse 8RHS, Rahmengröße 28 Zoll, 8-Gang-Nabenschaltung, Spiegel am Lenkrad, Fahrradkorb mit braunem Korbgeflecht, - einen Stihl Laubbläser, - eine Stihl Motorsense, - einen weißer Stihl Doppelkanister mit Sägeöl und Benzin.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (04478) 958600 entgegen.

Cloppenburg- Diebstahl aus Gartenschuppen

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Juli 2021, 20.00 Uhr, und Sonntag, 18. Juli 2021, 15.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Resthauser Straße gewaltsam in einen Gartenschuppen eines 80-Jährigen aus Cloppenburg ein und entwendeten

- eine orange-weiße Sihl Kettensäge mit Benzinmotor, - eine orange-weiße Stihl Elektro-Motorsäge, - einen 5-Liter-Benzinkanister, - ein 20-Meter langes rotes Verlängerungskabel und - eine 50-Meter-Kabeltrommel.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Sonntag, 18. Juli 2021, zwischen 09.30 Uhr und 18.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das silberfarbene Mofa eines 54-Jährigen aus Höltinghausen. Das Mofa war zum Tatzeitpunkt mit einem blauen Versicherungskennzeichen (165LSG) versehen. Hersteller des Kleinkraftrades ist die Firma "Generic", Typ Mofa 25. An der Front befindet sich ein Drachenaufkleber. Zudem befindet sich eine Sitzschutzauflage auf dem Sitz, sowie ein Kofferanbau am Heck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Garrel OT Nikolausdorf - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 18. Juli 2021, kam es um 17.50 Uhr im Ginsterweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-Jährigeraus Garrel befuhr mit seinem Fahrrad die Pfarrer-Kock-Straße und beabsichtigte, im weiteren Verlauf der Fahrt den Ginsterweg zu überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 62-Jährigen aus Steinfeld. Der Fahrradfahrer prallte gegen die Fahrzeugfront, stürzte auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1600 Euro.

Löningen - sexuelle Belästigung

Am Sonntag, 17. Juli 2021, gegen 1700 Uhr, kam es in der Lindenallee, auf dem Gehweg beim dortigen Kriegerdenkmal zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 22-Jährigen aus Löningen. Die 22-Jährige wartete zur genannten Zeit mit ihrem Fahrrad auf eine Freundin, als sie plötzlich von einem alkoholisierten Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf des kurzen Gesprächs näherte der Mann sich der 22-Jährigen immer mehr an und berührte sie unsittlich. Danach entfernte sich der Beschuldigte fußläufig über die Tabbenstraße in Richtung St.-Annen-Straße. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 bis 175 cm groß, - ca. 40 bis 45 Jahre alt, - schlanke Gestalt, - dunkelgraumelierte, kurze Haare - vermutlich Osteuropäer.

Der Täter war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit:

- hellblaues, kurzärmliges Hemd mit Getränkeflecken am Revers, - schwarze lange Stoffhose - dunkle Schuhe - schwarze, größere (Männer-)Umhängetasche.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. Juli 2021, 22.00 Uhr, und Freitag, 16. Juli 2021, 05.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Betriebsgebäude einer Zimmerei in der Straße Roevenkamp ein und entwendeten Bargeld sowie zwei Mobiltelefone Samsung S10. Zur konkreten Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Am Freitag, 16. Juli 2021, kam es gegen 23.00 Uhr im Stadtpark zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 24-Jährigen aus Cloppenburg. Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen aus Cloppenburg und dem späteren Opfer. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung kam es zu Handgreiflichkeiten, im Zuge derer der 20-Jährige Messer zog und das Opfer hiermit leicht verletzte. Der Täter floh sodann zunächst mit dem Fahrrad von der Tatörtlichkeit, konnte aber im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zeitnah durch die Cloppenburger Beamten gestellt und zur hiesigen Dienststelle verbracht werden. Das Tatmittel führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Bei einem ebenfalls freiwillig durchgeführten Drogenvortest fiel auf, dass der Täter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 20-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Opfer wurde zwecks ärztlicher Versorgung der Schnittwunden in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zur Art und zum Verbleib des Messers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Verbindung zu setzen.

