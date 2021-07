Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 17/18.07.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden -Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln-

Am Samstag, dem 17.07.2021 gegen 15:25 Uhr kontrolliert die Polizei Damme einen Pkw aus dem Landkreis Wittlage. Während der Verkehrskontrolle können die Beamten bei dem Fahrer des Kraftfahrzeuges Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums feststellen. Ein Schnelltest verlief bei dem 21-Jährigen Fahrzeugführer positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Goldenstedt -Brand einer Strohballenpresse-

Am 17.07.2021; 15:45 Uhr, kam es in 49429 Goldenstedt zu einem Brand einer Strohballenpresse. Beim Bearbeiten einer landwirtschaftlichen Fläche bemerkt ein 27-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, dass sich nach Auswurf eines Strohballens die Presse entzündet hatte. Der 27-jährige konnte die Strohballenpresse noch abhängen, jedoch stand diese kurz darauf in Vollbrand, welches auf das Stoppelfeld übergriff und eine Fläche von ca. einem halben Hektar zerstörte. Der Brand wurde die Feuerwehren Goldenstedt und Lutten abgelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 120 000 Euro.

Goldenstedt -Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer-

Am 17.07.2021; 11:20 Uhr, kam es in 49429 Goldenstedt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und Motorrades. Eine 67-jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt beabsichtigte auf der Einer Straße fahrend nach links in den Tiefen Weg abzubiegen. Hierbei übersah die Goldenstedterin einen entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer aus Twistringen. Im Einmündungsbereich kam es zu Kollision der Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzung erlitt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Vechta -Trunkenheitsfahrt-

Am 18.07.2021; 03:00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger aus Vechta mit seinem PKW Nissan die Diepholzer Straße in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Einem Verkehrsteilnehmer war die unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers aufgefallen, so dass dieser die Polizei informierte. Der 50-jährige aus Vechta wurde alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie Beschlagnahme des Führerscheines.

Vechta -Körperverletzung-

In den frühen Morgenstunden des 18.07.2021 kam es vor einer Gaststätte in Vechta, Große Straße (Kneipenviertel) zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter männlicher Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf eine weitere männliche Person ein, so dass diese mehrere Frakturen erlitt und medizinisch behandelt werden musste. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell