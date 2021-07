Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Schwerer Diebstahl aus Lagerhalle

Im Tatzeitraum vom 16.07.2021/18:30 Uhr bis zum 17.07.2021/07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter eine verschlossene Lagerhalle in der Straße "Nordfeld" in 49696 Molbergen auf und entwendeten ein Pedelec sowie diverse Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Molbergen unter der Telefonnummer 04475/1565 in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17.07.2021, gegen 03:35 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Garrel die Varrelbuscher Straße in 49696 Molbergen/OT Resthausen, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergibt einen Wert von 2,03 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 17.07.2021, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen anderen ordnungsgemäß in einer Parklücke in der Emsteker Straße in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Lindern - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 18.07.2021, um 01:25 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Lindern mit seinem PKW die Löninger Straße aus Richtung Löningen kommend in Fahrtrichtung Lindern. In Höhe des Linderner Ortsteiles Garen-Nieholt kam er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und der Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Ein durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,46 Promille. Beim 27-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 27-Jährigen ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell