Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 17. Juli 2021, kam es um 07.50 Uhr in der Großen Straße auf dem Bürgersteig vor der Barena zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 33-Jährigen aus Steinfeld, welcher gemeinsam mit dem späteren Täter zunächst Gast in der entsprechenden Lokalität gewesen war: Nach zunächst verbalen Streitigkeiten mit Mitarbeitern der Security schlug der bislang unbekannter Täter mit einem sog. Nunchaku grundlos auf den 33-Jährigen ein. Dieser wurde hierdurch verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Täter floh fußläufig in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß - ca. 30 - 40 Jahre - normale Statur - syrische Nationalität - gute Deutschkenntnisse

Der Täter trug bei Tatbegehung ein Cappy und einen Brustgürtel, in dem sich das Nunchaku befand. Hierbei handelt es sich um zwei Stöcke, die mit einer Kette verbunden sind. Nunchakus sind verbotene Waffen im Sinne des Waffengesetzes, das heißt, jeglicher Umgang damit ist verboten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Aufbruch eines Automaten

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Juli 2021, 23.00 Uhr, und Sonntag, 18. Juli 2021, 09.50 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen in der Küstermeyerstraße vor einer dortigen Pizzeria aufgestellten Spielzeug-Automaten und entwendeten das darin vorgefundene Kleingeld. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Goldenstedt - Brand einer Rundballenpresse

Am Samstag, 17. Juli 2021, gegen 15.45 Uhr, geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Schneebeerenweg eine Rundballenpresse in Brand. Das Feuer dehnte sich anschließend auf ein angrenzendes Feld aus, woraufhin eine Fläche von circa 50 x 100 Metern und darauf befindliche Strohballen in Brand gerieten. Die Freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten waren mit 8 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 121000 Euro.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Juli 2021, 21.30 Uhr, und Samstag, 17. Juli 2021, 12.45 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter in der Elsterstraße zwei Reifen eines auf der Einfahrt abgestellten PKW einer 66-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 160 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis nach Tuning

Am Sonntag, 18. Juli 2021, um 15.35 Uhr, wurde ein 19-Jähriger Goldenstedter in der Vechtaer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er diese mit einem PKW Golf VII befuhr. Die Beamten stellten fest, dass nach Tieferlegung des Wagens in Verbindung mit einer Veränderung der Reifenkombination die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrikeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Visbek - Erlöschen der Betriebserlaubnis nach Bauartveränderung

In Visbek wurde der Mercedes eines 39-Jährigen aus Visbek in der Kokenmühle kontrolliert. Hier hatte die Veränderung der lichttechnischen Einrichtung des PKW durch Anbringen von zusätzlicher farbiger Beleuchtung ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Auch dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, dem 17. Juli 2021, gegen 22.35 Uhr, wurde ein 41-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Steinfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er diese mit etwa 60 km/h befuhr. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er konnte den Beamten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung aushändigen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bakum - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 18. Juli 2021, wurde um 23.00 Uhr ein 17-Jähriger in der Loher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er diese mit seinem Kleinkraftrad befuhr. Bei den Beamten ergab sich der Verdacht, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der 17-Jährige räumte einen entsprechenden Konsum vor Fahrtantritt ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Sonntag, 18. Juli 2021, gegen 18.15 Uhr, stellten die Beamten in Vechta in der Lohner Straße fest, dass die amtlichen Kennzeichen eines PKW Audi A4 Avant eines 26-Jährigen aus Visbek mit schwarzer Folie beklebt worden waren. Diese wurden im Beisein der Polizisten durch den 26-Jährigen entfernt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 20.45 Uhr wurde in der Münsterstraße ein 20-Jähriger Fahrzeugführer aus Lohne kontrolliert, welcher die Nebelscheinwerfer seines Audi A3 mit gelber Tönungsfolie versehen hatte. Auch er wurde aufgefordert, diese Folierung zu entfernen. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 18. Juli 2021, kam es gegen 16.05 Uhr in der Ketterlerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Führer eins Kraftrades befuhr mit seinem Krad die Ketteler Straße aus Richtung Driverstraße kommend in Fahrtrichtung Brägelmannstraße. Hierbei fuhr er an mehreren, auf seiner Fahrbahn parkenden PKW vorbei. Auf Höhe der Hausnummer 12 kam ihm der bevorrechtigte PKW eines 38-Jährigen aus Bremen entgegen. Dieser sah sich gezwungen, dem Kradfahrer auszuweichen. Hierdurch touchierte er das Fahrzeug eines 20-Jährigen aus Vechta. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Der Kradfahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Zu seiner Person sowie zu dem von ihm geführten Krad liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta -Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Von Freitag, 16. Juli 2021, 23.00 Uhr, bis Samstag, 17. Juli 2021, 21.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, die Straße Dehlenkamp in Vechta in Richtung der Kreuzung zum Feldmannskamp. Hier streifte er im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, grauen PKW der Marke BMW, Mini Cooper. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, 06.25 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Visbek mit seinem PKW die Straße Bremer Tor in Visbek in Fahrtrichtung Innenstadt. Hier missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-jährigen PKW-Fahrerin aus Visbek. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1800 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell