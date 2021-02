Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Frau bei Unfall schwer verletzt

Börger (ots)

Am Sonntag kam es auf der Neubörgerstraße in Börger zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 57-Jährige war gegen 14.20 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung Börger unterwegs. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam das Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell