Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Frau bei Unfall tödlich verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Samstag kam es auf der Nordhorner Straße in Wietmarschen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und eine weitere Person lebensgefährlich verletzt wurden. Ein 43-Jähriger war gegen 20.20 Uhr mit seinem BMW in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriert er in den Gegenverkehr und prallt Frontal mit dem VW einer 52-Jährigen zusammen. Die VW-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der 43-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen

