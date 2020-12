Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Grillhütte

HeidenburgHeidenburg (ots)

Zwischen Mitte November bis Anfang Dezember kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in die Grillhütte (Waldfestplatz) des Musikvereins "Frohsinn" innerhalb der Gemarkung Heidenburg. Unbekannte Täter traten die Eingangstür zur Hütte ein. Als sie anschließend feststellen mussten, dass sie keine Beute machen konnten, ließen sie sich offenbar einige Zeit in der abgelegenen Hütte nieder um alkoholische Getränke zu konsumieren. Zusätzlich kam es noch zu einigen Beschädigungen im Außenbereich der Hütte. Insgesamt entstand ein Sachschaden an der Hütte in der Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei geht von drei Tätern aus, die möglicherweise aus der Umgebung rund um Heidenburg stammen könnten. Am Tatort wurden diverse Spuren und Beweismittel sichergestellt, die zur kriminaltechnischen Untersuchung an die Kriminalpolizei geschickt wurden. Bereits im September kam es zu einer Sachbeschädigung im Außenbereich der Grillhütte, ob ein Tatzusammenhang besteht, kann bislang nicht gesagt werden. Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise unter 06533/93740.

