Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - A 30 nach Unfall gesperrt

Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 2 Uhr auf der A 30 kurz hinter dem Schüttorfer Kreuz in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall. Bei starkem Schneefall und Schneeverwehungen verlor der Fahrer eines Sattelzuges die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte auf die Fahrerseite und legte sich quer über die Fahrbahn. Der 30-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für die derzeit noch andauernden Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in diesem Bereich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell