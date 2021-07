Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an Begrenzungspfosten

Am Sonntag, den 18. Juli 2021, zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter Begrenzungspfosten beschädigt, indem diese gewaltsam aus dem Boden gebrochen wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 18.Juli 2021, gegen 03.00 Uhr, wurde ein 52-jähriger Saterländer, welcher mit seinem PKW die Bundesstraße B401 in Fahrtrichtung Papenburg befuhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest im Rahmen einer Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,86 Promille, sodass dem 52-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden sollte. Bei der Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus Friesoythe kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, die dadurch jedoch nicht verletzt wurden. Gegen den Fahrzeugführer wurden neben der Trunkenheitsfahrt ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Friesoythe - Diebstahl eines Handys

Am Sonntag, 18. Juli 2021, zwischen 05.30 Uhr und 05.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Elbestraße das schwarze Mobiltelefon Apple IPhone XR eines 19-Jährigen Cloppenburgers, während dieser sich in der dortigen Diskothek aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 18. Juli 2021, kam es um 19.25 Uhr Am Alten Hafen zu einem Verkehrsunfall: Eine 21-Jährige aus Friesoythe befuhr mit einem PKW die Straße Am Alten Hafen in Richtung des dortigen Verbrauchermarktes. Als ihr ein 24-Jähriger mit einem Trecker und Anhänger entgegenkam, fuhr sie möglichst weit rechts. Hierdurch kollidierte sie mit einem rechtsseitig der Fahrbahn stehenden Baum, wodurch an ihrem PKW Sachschaden in Höhe von 3500 Euro entstand. Die 21-Jährige Fahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin bleiben unverletzt. Zwischen ihrem PKW und dem Trecker kam es zu keiner Berührung.

