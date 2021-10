Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 8-Jährige schwer verletzt - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag um 19:30 Uhr befuhr eine 25-jährige VW-Lenkerin die linke Fahrspur der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Aalen. An der Kreuzung zur Gartenstraße wollte sie auf die rechte Fahrspur wechseln. Hierbei übersah sie den Audi eines 34-jährigen Fahrers, welcher bereits auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro kam es am Montag um 12:45 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 30-jähriger Lenker eines Omnibusses übersah aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit, dass der vor ihm fahrende 24-jährige BMW-Lenker anhalten musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Mazda beschädigte eine 57-Jährige am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, einen BMW, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

Ellwangen: iPhone fehlt

Am Sonntagabend rutschte einem 56-Jährige während seines Aufenthaltes im Kino in der Karlstraße sein Smartphone inklusive transparenter Schutzhülle aus der Hosentasche. Der Mann bemerkte dies wohl nicht sofort; seine spätere Nachfrage blieb erfolglos. Möglicherweise haben Unbekannte das schwarze iPhone XR im Wert von rund 800 Euro gefunden und entwendet. Der Mann hielt sich am Sonntagabend gegen 22 Uhr im Kino auf und saß in Reihe 9. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: 8-Jährige schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 8-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zu. Mit seinem BMW befuhr ein 44-Jähriger gegen 15.45 Uhr die Dalkinger Straße in absteigende Richtung. Hier streifte er das Kind, das gemeinsam mit Schulkameraden auf dem Gehweg neben der Straße lief, mit seinem Fahrzeug. Die 8-Jährige stürzte auf den Rücken. Sie wurde von mehreren Passanten sofort umsorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Später wurde der Polizei von den Eltern mitgeteilt, dass die 8-Jährige auf die Intensivstation eines anderen Krankenhauses verlegt werden musste.

Neuler: Vorfahrt missachtet - 2400 Euro Schaden

An der Einmündung Friedhofstraße / Eichenstraße missachtete ein 25-jährigerMercedes-Fahrer am Montagabend gegen 17.40 Uhr die Vorfahrt eines 18 Jahre alten Ford-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 2400 Euro.

Mögglingen: 19-jähriger Kradlenker verletzt

Am Montagabend kurz vor 18.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Kraftrad den Römerweg in Mögglingen. Hier stürzte er aus bislang unbekannter Ursache, wobei er sich eine schwere Verletzung am Bein zuzog. Der Zweiradfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer kann definitiv ausgeschlossen werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Bartholomä: Aufgefahren - 5000 Euro Schaden

Kurz vor 15 Uhr am Montagnachmittag bog ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes Benz von der Hauptstraße nach links ab. Ein 22-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell