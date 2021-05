Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb wurde per Haftbefehle gesucht

Euskirchen (ots)

Ein Mann (35) aus Rheinbach entwendete am Donnerstag (14.40 Uhr) in einem Baumarkt am Eifelring hochwertige Werkzeuge. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Diebstahls vorliegen. Der Mann wurde festgenommen und zur Justizvollzugsanstalt Rheinbach verbracht.

