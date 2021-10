Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Samstag, 01./02.10.2021

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 35-Jähriger aus Großefehn mit seinem Pkw im Stadtgebiet Aurich kontrolliert. Dabei fiel den Beamten die verwaschene Aussprache des Fahrzeugführers auf. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden zudem sichergestellt.

Südbrookmerland - Mit Pkw gegen Baum

Am späten Freitagabend befuhr ein 25-jähriger Ihlower mit seinem Pkw die Ostvictorburer Straße in Victorbur in Richtung Moorweg und kam dabei aus bislang ungeklärten Gründen von der regennassen Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Dabei geriet der Motorraum des Pkw in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann am Knie und musste mit einem RTW ins Auricher Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw erlitt einen Totalschaden, der Baum wurde ebenfalls beschädigt.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

Aurich - Im Fahrstuhl eingeschlossen

Drei Männer aus dem Landkreis Wittmund nutzten am Freitagabend einen Fahrstuhl der Tiefgarage unter dem Auricher Marktplatz. Offenbar sprangen die Drei in dem Fahrstuhl herum, was dazu führte, dass der Aufzug stecken blieb. Ein Techniker und die Feuerwehr rückten an, um sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Ob dieser Einsatz neben den mentalen auch finanzielle Spuren hinterlassen wird bleibt abzuwarten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl

Eine 26-jährige Frau aus Norden wird am Freitagabend gegen 21:00 Uhr von dem Ladendetektiv eines Einkaufcenters an der Bahnhofstraße dabei beobachtet, wie sie sich ein Buch und Hustensaft in ihre Handtasche steckt und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Die herbeigerufene Polizei leitet ein Strafverfahren ein.

Verkehrsgeschehen

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zu Sonnabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Wittmund gegen 01:00 Uhr einen 30-jährigen Fahrzeugführer aus Esens. Im Rahmen der Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Stedesdorf stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Führer unter Beeinflussung von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

