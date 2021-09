Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Großefehn wurde die Frontscheibe eines Lkw beschädigt. Zur Tatzeit, zwischen Freitag, 24.09.2021, 15 Uhr, und Mittwoch, 29.09.2021, 10.40 Uhr, stand der Lkw in der Teltjenstraße. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Ein 27 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter ist am Mittwoch in Norden von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten hielten den Verkehrsteilnehmer am Vormittag auf der Mühlenlohne an. Bei der Kontrolle stellte sie fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde dem 27-Jährigen untersagt. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis war am Mittwoch eine 39 Jahre alte Autofahrerin in Hage unterwegs. Die Frau wurde am Nachmittag von der Polizei angehalten und kontrolliert. Sie stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Der 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Mehrere Anzeigen wurden gefertigt. Die Frau erwartet ein Strafverfahren.

Eine 61 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch in Aurich in einen Graben gefahren. Gegen 15 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Mercedes auf dem Westgaster Weg in Richtung Kirchdorfer Straße, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie rutschte mit ihrem Auto in einen dortigen Straßengraben. Verletzt wurde die Frau bei dem Unfall nicht. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug bergen.

In der Nordlandstraße in Norden ist ein Ford Ka beschädigt worden. Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter den ordnungsgemäß geparkten Wagen. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Am Mittwoch ist ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Aurich schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war nach ersten Erkenntnissen gegen 14 Uhr auf der Straße Schirumerfeld in Richtung Kirchdorfer Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße Am Kippenpolder einbiegen. Ein 50 Jahre alter Renault-Fahrer, der von einer Auffahrt auf die Straße fahren wollte, übersah den Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 23-Jährige musste ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell