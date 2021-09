Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Bensersiel - Außenspiegel beschädigt +++ Friedeburg - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens/Bensersiel - Außenspiegel beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Esens. Ein unbekannter Autofahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 11.45 Uhr auf der Hauptstraße in Bensersiel und stieß gegen den Außenspiegel eines Seat Toledo. Der Seat stand in einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Er soll einen schwarzen Opel Corsa mit Wittmunder Kennzeichen gefahren haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Friedeburg - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Friedeburg sind am Montag drei Personen verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Friedeburger Hauptstraße und wollte nach links auf ein Tankstellengelände fahren. Der 45-Jährige und ein nachfolgender Opel-Fahrer hielten verkehrsbedingt an. Eine 87-jährige Dacia-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und stieß mit dem Opel zusammen, der durch den Aufprall auf den Mercedes geschoben wurde. Alle Beteiligten wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell