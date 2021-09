Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Hinterhof Lkws aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich am Wochenende Zutritt zu einem Firmengelände in der Friedenstraße verschafft. Zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 9:30 Uhr knackten sie eine Verriegelung des Hoftores und gelangten so in den Hinterhof. Dort gingen die Einbrecher die dort abgestellten Lkws an. Bei zwei Lkws wurden Scheiben am Fahrerhaus eingeschlagen, bei einem ein Fenster zum Verkaufsraum aufgehebelt. Die zwei weiteren waren unverschlossen. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Schaden an den Fahrzeugen dürfte deutlich höher ausfallen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

