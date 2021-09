Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht mit dem Auto unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife des Kaiserslauterer Innenstadtreviers hat in der Nacht auf Sonntag in der Burgstraße einen 21-jährigen PKW-Fahrer kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein anschließend durchgeführter Test ergab einen Wert in Höhe von 1,45 Promille. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu, sein Führerschein wurde sichergestellt.|PvD

